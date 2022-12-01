В Удмуртии выявили 178 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 178 случаев COVID-19 за последние сутки, в том числе 79 в Ижевске.
В Удмуртии выявили 178 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«97 заболевших выявлено активно, отмечено 60 семейных очагов», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что с 1 по 3 декабря в Ижевске можно сделать прививку от гриппа и коронавируса в двух торговых центрах, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Удмуртии. Для вакцинации нужно предъявить паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

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