Юрист Чеботарёв рассказал о досудебных урегулированиях споров работодателей и сотрудников

Профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения ВШЭ кандидат юридических наук Александр Чеботарёв связал популярность досудебных урегулирований споров работодателей и сотрудников с тематическими публикациями в интернете.

«Объяснить это можно тем, что на сегодняшний день появилось много информации в интернете, образцов различного рода документов — жалоб в трудовую инспекцию и так далее. И люди считают, что если они ознакомились со статьёй, то они могут защитить свои права», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, на этой стадии работодатели идут на уступки сотрудникам.

Как считает Чеботарёв, при ведении судебных споров лучше обратиться к специалистам.

«Ситуации различные. Заполнить жалобу и подать — дело нехитрое. Первоначальные шаги он может сделать сам, но если надо защищать свои интересы в суде, то тут необходимо привлекать профессионального квалифицированного юриста», — добавил эксперт.

Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.