Фотограф Руденко дала советы по настройке камеры смартфона для зимней съёмки

Фотограф и блогер Татьяна Руденко заявила, что смартфон по умолчанию снимает в автоматическом режиме, и выдержка выставляется так, что зимой летящих снежинок в кадре почти не видно.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что если включить вспышку и снимать у световых иллюминаций, то «смартфон поймёт, что в кадре достаточно света, и выставит такой автоматический режим, что снегопад будет отчётливо виден».

Как считает Руденко, если хочется заснять снежинки ещё отчётливее, то можно зайти в ручные настройки камеры и выставить максимально короткую выдержку.

«Таким образом, камера будет снимать более детализированно. И наоборот, используя длинную выдержку (к примеру, 1/10), получится снегопад в кадре в виде длинных полосок», — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что наиболее популярным цветом смартфона у россиян является чёрный.