РИА Новости: директива о назначении Волкова главой «Почты России» подписана

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Директива о назначении Михаила Волкова главой «Почты России» вместо Максима Акимова подписана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском правительстве.
РИА Новости: директива о назначении Волкова главой «Почты России» подписана
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«Документ подписан», — заявил собеседник агентства.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что «Почту России» возглавит руководитель «Национальной лотереи» Михаил Волков.

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