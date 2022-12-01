РИА Новости: директива о назначении Волкова главой «Почты России» подписана

Директива о назначении Михаила Волкова главой «Почты России» вместо Максима Акимова подписана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском правительстве.

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«Документ подписан», — заявил собеседник агентства. Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что «Почту России» возглавит руководитель «Национальной лотереи» Михаил Волков.