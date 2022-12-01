РБК: «Почту России» возглавит руководитель «Национальной лотереи» Михаил Волков

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 «Почту России» вместо Максима Акимова возглавит руководитель «Национальной лотереи» Михаил Волков.
РБК: «Почту России» возглавит руководитель «Национальной лотереи» Михаил Волков
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. 

Как заявил изданию близкий к «Почте России» источник, Акимов решил покинуть пост гендиректора компании по собственному желанию. 

Также источник рассказал, что акционера компании уведомили об этом несколько месяцев назад, после этого шли обсуждения касательно кандидатуры нового главы «Почты России».

Ранее сообщалось, что «Почта России» запустила доставку из европейских интернет-магазинов.

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