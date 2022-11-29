«Почта России» запустила доставку из европейских интернет-магазинов

«Почта России» начала доставлять покупки из европейских интернет-магазинов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Почта России» начала доставлять покупки из интернет-магазинов Евросоюза», — сообщается на сайте.

Отмечается, что получить заказ можно в любом из 38 тыс. отделений или курьером в более чем 14 тыс. населённых пунктов, воспользоваться новой услугой могут клиенты «Почта Global».

Сервис открывает российским покупателям доступ к крупнейшим магазинам и маркетплейсам, включая Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, и европейским сайтам Zara, H&M, COS, adidas, Nike, Hugo Boss и других брендов, добавили в «Почте России».

Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке потребительских товаров.

Председатель Совета ТПП России по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев прокомментировал ситуацию с параллельным импортом.