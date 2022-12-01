Московский производитель нарастил объём производства детской одежды в семь раз
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметил Овчинский, производством товаров для детей в столице занимаются около 30 крупных и средних предприятий.
«В этой отрасли активно развиваются небольшие и молодые компании, которые успешно заменяют ушедшие с российского рынка зарубежные бренды», — цитирует чиновника сайт kp.ru.
Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в период с января по сентябрь этого года столичные производители одежды стали выпускать в 3,3 раза больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.