Московский производитель нарастил объём производства детской одежды в семь раз

Московский производитель детской одежды и аксессуаров Mimibaby нарастил объёмы производства в январе — октябре 2022 года в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил Овчинский, производством товаров для детей в столице занимаются около 30 крупных и средних предприятий.

«В этой отрасли активно развиваются небольшие и молодые компании, которые успешно заменяют ушедшие с российского рынка зарубежные бренды», — цитирует чиновника сайт kp.ru.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в период с января по сентябрь этого года столичные производители одежды стали выпускать в 3,3 раза больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.