Столичные компании увеличили выпуск одежды более чем в три раза за год

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в период с января по сентябрь этого года столичные производители одежды стали выпускать в 3,3 раза больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет kp.ru.

«Объём продукции, поставленной заказчикам, за тот же период увеличился на 57% и составил 36,4 млрд рублей», — отметил заммэра.

В то же время стало известно, что завод по производству посуды с антипригарным покрытием «Сково» по итогам своего участия в нацпроекте «Производительность труда» увеличил выработку сковородок и кастрюль на 5% за три месяца. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, к нацпроекту присоединились уже 155 компаний.

Ранее сообщалось, что столичные власти подписали с производителем мебели ООО «Илкон» договор о льготной аренде земельного участка в рамках программы реализации масштабного инвестпроекта — строительства мебельной фабрики.