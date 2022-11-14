В Москве намерены построить новую мебельную фабрику

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные власти подписали с производителем мебели ООО «Илкон» договор об аренде земельного участка по льготной цене 1 рубль в год в рамках программы реализации масштабного инвестпроекта (МаИП).

РИА Новости