Узнать больше

В Москве намерены построить новую мебельную фабрику

Короткая ссылка
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные власти подписали с производителем мебели ООО «Илкон» договор об аренде земельного участка по льготной цене 1 рубль в год в рамках программы реализации масштабного инвестпроекта (МаИП).
В Москве намерены построить новую мебельную фабрику
  • РИА Новости

Согласно условиям, компания построит мебельную фабрику в районе Косино-Ухтомский (ВАО города Москвы), информирует НСН.

Город заключил договор с инвестором об аренде участка площадью 0,36 га, уточнил Ефимов. Предполагаемый объём инвестиций составит 500 млн рублей.

Заключённый договор стал десятым в рамках программы реализации МаИП.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить