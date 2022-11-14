В Москве намерены построить новую мебельную фабрику
- РИА Новости
Согласно условиям, компания построит мебельную фабрику в районе Косино-Ухтомский (ВАО города Москвы), информирует НСН.
Город заключил договор с инвестором об аренде участка площадью 0,36 га, уточнил Ефимов. Предполагаемый объём инвестиций составит 500 млн рублей.
Заключённый договор стал десятым в рамках программы реализации МаИП.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».