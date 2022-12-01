Минюст России опубликовал объединённый реестр иноагентов

Министерство юстиции России опубликовало объединённый реестр иностранных агентов. Он состоит из признанных иноагентами физических лиц, некоммерческих и неправительственных организаций.

В реестре, который опубликован в открытом доступе на сайте Минюста, указаны 493 организации и гражданина.

Как пишет РИА Новости, в министерстве также заявили, что будут публиковать данные, которые позволяют безошибочно идентифицировать иноагентов, в том числе дата рождения, ИНН, СНИЛС.

Ранее Минюст России внёс компанию Meta* в реестр экстремистских организаций.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.