Минюст России опубликовал объединённый реестр иноагентов

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Министерство юстиции России опубликовало объединённый реестр иностранных агентов. Он состоит из признанных иноагентами физических лиц, некоммерческих и неправительственных организаций.
Минюст России опубликовал объединённый реестр иноагентов
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

В реестре, который опубликован в открытом доступе на сайте Минюста, указаны 493 организации и гражданина. 

Как пишет РИА Новости, в министерстве также заявили, что будут публиковать данные, которые позволяют безошибочно идентифицировать иноагентов, в том числе дата рождения, ИНН, СНИЛС.

Ранее Минюст России внёс компанию Meta* в реестр экстремистских организаций.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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