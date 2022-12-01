Пасечник посмертно наградил замученного в плену военнослужащего Народной милиции ЛНР

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Врио главы ЛНР Леонид Пасечник посмертно наградил замученного в украинском плену сержанта Народной милиции республики Александра Коростылёва.
Пасечник посмертно наградил замученного в плену военнослужащего Народной милиции ЛНР
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Об этом сообщает РИА Новости.

Коростылёву присвоен орден «За доблесть» I степени (посмертно).

«На теле Александра Ивановича, когда мы его забрали… были обнаружены следы пыток, это всё было зафиксировано, передано в Международный комитет Красного Креста. Надеюсь, что будет расследование, передано оно будет в Женеву», — сказала советник главы республики Анна Сорока после вручения награды семье Коростылёва.

В начале ноября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества (посмертно).

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