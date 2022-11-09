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Путин подписал указ о награждении погибшего Стремоусова орденом Мужества

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества (посмертно).
Путин подписал указ о награждении погибшего Стремоусова орденом Мужества
  • РИА Новости

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», — говорится в тексте документа, размещённого на официальном портале правовой информации.

Ранее РИА Новости сообщило, что причиной аварии, в результате которой погиб Стремоусов, мог стать опасный манёвр грузовика.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

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