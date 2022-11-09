Минздрав Херсонской области: в ДТП, в котором погиб Стремоусов, пострадали ещё два человека

Минздрав Херсонской области подтвердил гибель вице-губернатора региона Кирилла Стремоусова в результате ДТП. В аварии также пострадали ещё два человека.

РИА Новости

«В результате столкновения трёх машин Кирилл погиб, ещё два участника ДТП пострадали», — цитирует ТАСС сообщение в Telegram-канале ведомства. Ранее РИА Новости сообщило, что причиной аварии, в результате которой погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, мог стать опасный манёвр грузовика. До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.