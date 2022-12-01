Суд приговорил жителя Крыма к 17 годам колонии за организацию террористической ячейки

Южный окружной военный суд (ЮОВС) приговорил жителя Крыма к 17 годам колонии строгого режима за пропаганду идей и организацию деятельности ячейки запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Марлен Мустафаев признан виновным по ч. 1 ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК России («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и приговорён к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трёх лет в тюрьме.

Мустафаев распространял идеи террористической организации и склонял местных жителей к участию в ней. Кроме того, он организовывал и проводил конспиративные собрания членов ячейки по изучению идеологии и источников террористической организации, определял меры конспирации и контролировал их соблюдение.

В октябре Пятигорский городской суд отправил под стражу двух человек, задержанных за подготовку теракта в отделе полиции города.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.