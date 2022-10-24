Узнать больше

Суд арестовал задержанных за подготовку теракта в Пятигорске

Короткая ссылка
Пятигорский городской суд отправил под стражу двух человек, задержанных за подготовку теракта в отделе полиции города.
Суд арестовал задержанных за подготовку теракта в Пятигорске
  • Gettyimages.ru

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

«В отношении двух лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря», — сказал собеседник агентства.

Ранее ФСБ задержала в Пятигорске сторонников «Исламского государства»* за подготовку взрыва в отделе полиции. При обысках у них нашли компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы и схемы сборки.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить