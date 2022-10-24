Суд арестовал задержанных за подготовку теракта в Пятигорске

Пятигорский городской суд отправил под стражу двух человек, задержанных за подготовку теракта в отделе полиции города.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

«В отношении двух лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря», — сказал собеседник агентства.

Ранее ФСБ задержала в Пятигорске сторонников «Исламского государства»* за подготовку взрыва в отделе полиции. При обысках у них нашли компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы и схемы сборки.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.