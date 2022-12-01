«Яндекс Маркет» сообщил о начале продажи оставшихся в России товаров IKEA

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«Яндекс Маркет» начал продажу оставшихся в России товаров компании IKEA.
«Яндекс Маркет» сообщил о начале продажи оставшихся в России товаров IKEA
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Более 20 миллионов товаров будут постепенно появляться в ассортименте маркетплейса», — заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

В ноябре сообщалось, что «Яндекс Маркет» договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров шведской компании IKEA.

Также «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) сообщили, что российские мебельные производители, которые изготовляли продукцию для покинувшей рынок России шведской компании IKEA, начали самостоятельно продавать эти товары, а также создавать новую аналогичную продукцию.

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