«Яндекс Маркет» сообщил о начале продажи оставшихся в России товаров IKEA

«Яндекс Маркет» начал продажу оставшихся в России товаров компании IKEA.

«Более 20 миллионов товаров будут постепенно появляться в ассортименте маркетплейса», — заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

В ноябре сообщалось, что «Яндекс Маркет» договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров шведской компании IKEA.

Также «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) сообщили, что российские мебельные производители, которые изготовляли продукцию для покинувшей рынок России шведской компании IKEA, начали самостоятельно продавать эти товары, а также создавать новую аналогичную продукцию.