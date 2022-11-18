«Яндекс Маркет» выкупит все оставшиеся товары IKEA в России

«Яндекс Маркет» договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров шведской компании IKEA.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Отмечается, что соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях.

«Яндекс Маркет» начнёт продажу товаров IKEA до конца года», — говорится в заявлении.

Ранее «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) сообщили, что российские мебельные производители, которые изготовляли продукцию для покинувшей рынок России шведской компании IKEA, начали самостоятельно продавать эти товары, а также создавать новую аналогичную продукцию.