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«Яндекс Маркет» выкупит все оставшиеся товары IKEA в России

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«Яндекс Маркет» договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров шведской компании IKEA.
«Яндекс Маркет» выкупит все оставшиеся товары IKEA в России
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Отмечается, что соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях.

«Яндекс Маркет» начнёт продажу товаров IKEA до конца года», — говорится в заявлении.

Ранее «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) сообщили, что российские мебельные производители, которые изготовляли продукцию для покинувшей рынок России шведской компании IKEA, начали самостоятельно продавать эти товары, а также создавать новую аналогичную продукцию.

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