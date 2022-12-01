Лавров: спецоперация нацелена на защиту законных интересов России по международному праву

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине нацелена на защиту законных интересов России по международному праву.
Лавров: спецоперация нацелена на защиту законных интересов России по международному праву
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

В ходе пресс-конференции он напомнил о ситуации с бомбёжкой Соединёнными Штатами Ирака.

«Не потому, что они долгие годы предупреждали, что в Ираке запрещают английский язык или голливудские фильмы, а просто потому, что взяли пробирочку и сказали, что это химическое оружие, и разбомбили. Причём не страну, которая создавала угрозы прямо на границах с США, а за 10 тыс. миль. Знаете почему? Потому что им можно», — сказал Лавров.

Он отметил, что российская спецоперация на Украине — «это попытка защитить свои законные интересы по международному праву, а не по американским правилам».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия, без всяких сомнений, добьётся своих целей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить