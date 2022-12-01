Лавров: спецоперация нацелена на защиту законных интересов России по международному праву

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине нацелена на защиту законных интересов России по международному праву.

В ходе пресс-конференции он напомнил о ситуации с бомбёжкой Соединёнными Штатами Ирака.

«Не потому, что они долгие годы предупреждали, что в Ираке запрещают английский язык или голливудские фильмы, а просто потому, что взяли пробирочку и сказали, что это химическое оружие, и разбомбили. Причём не страну, которая создавала угрозы прямо на границах с США, а за 10 тыс. миль. Знаете почему? Потому что им можно», — сказал Лавров.

Он отметил, что российская спецоперация на Украине — «это попытка защитить свои законные интересы по международному праву, а не по американским правилам».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия, без всяких сомнений, добьётся своих целей.