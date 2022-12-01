Володин: ГД на следующей неделе рассмотрит запрет суррогатного материнства для иностранцев

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Госдума на следующей неделе рассмотрит вопрос о запрете иностранцам пользоваться суррогатным материнством.
Володин: ГД на следующей неделе рассмотрит запрет суррогатного материнства для иностранцев
  • РИА Новости

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На следующей неделе планируем рассмотреть вопрос о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей», — написал он в Telegram.

По словам Володина, это решение предотвратит продажу детей за рубеж.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина в беседе с RT прокомментировала заявление о том, что решение о запрете иностранцам пользоваться суррогатным материнством в России примут в декабре.

В мае комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, запрещающий оказывать услуги суррогатного материнства иностранным гражданам и лицам без гражданства.

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