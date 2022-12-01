В Туве мужчина получил 25 лет лишения свободы за убийство двух девочек
- РИА Новости
По данным суда, в конце октября 2021 года 24-летний обвиняемый разозлился на девочек, которые мешали смотреть ему телевизор.
Он поочерёдно скинул детей из открытого окна восьмого этажа многоквартирного дома в Кызыле.
Один ребёнок умер на месте, второй скончался в больнице.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Республики Тыва, отбывать наказание первые пять лет мужчина будет в тюрьме, остальные — в исправительном учреждении строгого режима.