С 1 декабря в России повысятся тарифы на услуги ЖКХ
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что уровень индексации тарифов с 1 декабря не превысит 9%.
С декабря граждане России могут не иметь при себе медицинский полис для получения бесплатной медпомощи, достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении.
Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.