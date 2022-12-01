С 1 декабря в России повысятся тарифы на услуги ЖКХ

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С 1 декабря в России повысятся тарифы на коммунальные услуги, следующая индексация тарифов произойдёт в июле 2024 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что уровень индексации тарифов с 1 декабря не превысит 9%.

С декабря граждане России могут не иметь при себе медицинский полис для получения бесплатной медпомощи, достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении.

Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.

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