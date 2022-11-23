Юрист Мисиюкова рассказала о порядке перерасчёта услуг ЖКХ в случае отъезда

Юрист юридической группы «Совет» Дарья Мисиюкова заявила, что порядок перерасчёта услуг ЖКХ в случае отъезда определяется Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных и жилых домах.

В беседе с Life.ru она отметила, что сначала нужно обратиться с управляющую компанию.

«Важно, что заявление должно быть подано не позднее 30 дней после того, как потребитель вернулся. Кроме того, нужно представить документы, подтверждающие отсутствие в квартире. Например, билеты на транспорт, приказы о командировке, туристические путёвки», — сказала юрист.

По её словам, управляющая компания делает перерасчёт в течение пяти рабочих дней после получения заявления от потребителя.

Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.