Юрист Мисиюкова рассказала о порядке перерасчёта услуг ЖКХ в случае отъезда
- РИА Новости
В беседе с Life.ru она отметила, что сначала нужно обратиться с управляющую компанию.
«Важно, что заявление должно быть подано не позднее 30 дней после того, как потребитель вернулся. Кроме того, нужно представить документы, подтверждающие отсутствие в квартире. Например, билеты на транспорт, приказы о командировке, туристические путёвки», — сказала юрист.
По её словам, управляющая компания делает перерасчёт в течение пяти рабочих дней после получения заявления от потребителя.
Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.