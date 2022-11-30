В Тверской области зафиксировали 13 случаев COVID-19 за сутки

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В Тверской области зафиксировали 13 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 50 жителей.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 179 119, вылечившихся — 175 672 человека.

Тем временем в Омской области к 27 ноября зарегистрировали 13 384 случая ОРВИ, передаёт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

В регионе продолжается вакцинация против гриппа. К 28 ноября прививку сделали 891 тыс. человек.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

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