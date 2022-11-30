В Иркутской области зарегистрировали 131 случай COVID-19 за сутки

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В Иркутской области зарегистрировали 131 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 353 572. Вылечились 348 558 жителей.

Тем временем в Калининградской области за неделю с 21 по 27 ноября отмечен рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

В частности, показатель заболеваемости ОРВИ за неделю увеличился на 14% и достиг 52,8 на 10 тыс. населения.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

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