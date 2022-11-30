Форум «Мой бизнес 63. Время новых решений» откроется 1 декабря в Самаре

Форум «Мой бизнес 63. Время новых решений» начнёт работу в четверг, 1 декабря, в Самаре.

Об этом сообщает volga.news.

Форум проводят областное Министерство экономического развития и инвестиций и региональный центр «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Программа включает региональный этап национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех», пленарную сессию «Взаимодействие бизнеса, власти и общества», мастер-классы, семинары, бизнес-завтраки.

Также стало известно, что в 2023 году в Ямало-Ненецком автономном округе увеличат размер помощи для желающих открыть собственное дело, передаёт URA.RU.

«В 2023 году размер финансовой поддержки безработных граждан, желающих открыть собственное дело, по поручению губернатора Дмитрия Артюхова будет увеличен с 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Заложено финансирование на поддержку 85 граждан», — рассказала на пресс-конференции директор окружного департамента занятости населения Ольга Акинина.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье завершился тренинг «Школа предпринимательства».