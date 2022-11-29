В Подмосковье завершился тренинг «Школа предпринимательства»
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Об этом сообщает телеканал «360».
Предприниматели узнали о современных маркетинговых исследованиях, финансовом планировании, методах управления сотрудниками. Ещё одной темой стала господдержка.
Тем временем в Санкт-Петербурге при Центре координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства открылся Клуб экспортёров, передаёт neva.today.
Центр оказывает услуги действующим и начинающим экспортёрам города.
Ранее в Приморье рассказали о работе центра помощи самозанятым «Мой бизнес».