В Подмосковье завершился тренинг «Школа предпринимательства»

В Московской области завершился образовательный тренинг «Школа предпринимательства». Его участниками стали 26 человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

Предприниматели узнали о современных маркетинговых исследованиях, финансовом планировании, методах управления сотрудниками. Ещё одной темой стала господдержка.

Тем временем в Санкт-Петербурге при Центре координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства открылся Клуб экспортёров, передаёт neva.today.

Центр оказывает услуги действующим и начинающим экспортёрам города.

Ранее в Приморье рассказали о работе центра помощи самозанятым «Мой бизнес».