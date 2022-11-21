Узнать больше

В Приморье рассказали о работе центра помощи самозанятым «Мой бизнес»

Короткая ссылка
Директор центра поддержки предпринимательства Приморского края «Мой бизнес» Виктория Петрова рассказала, какие меры поддержки самозанятых можно получить в организации.
В Приморье рассказали о работе центра помощи самозанятым «Мой бизнес»
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Человек, который планирует зарегистрироваться как самозанятый, но не знает, как это сделать, а также как рассчитать и платить налоги, получить налоговый вычет и так далее, может обратиться в центр за консультацией и получить ответы на все вопросы, отметила Петрова в беседе с zr.media.

«Также в нашем центре можно получить консультации юриста и маркетолога, принять участие в семинарах и мастер-классах по различным темам. Получив статус самозанятого, вы сможете воспользоваться услугой по созданию фотоконтента, наши специалисты помогут разработать сайт или оформить страницу в социальной сети. В этом году мы впервые запустили данные услуги и уже убедились, что они максимально востребованы. В 2023 году мы планируем их реализовывать вновь», — заключила эксперт.

Ранее НСН сообщала, что число предпринимателей, зарегистрированных на столичном портале поставщиков, выросло на 12% с начала 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить