В Приморье рассказали о работе центра помощи самозанятым «Мой бизнес»

Директор центра поддержки предпринимательства Приморского края «Мой бизнес» Виктория Петрова рассказала, какие меры поддержки самозанятых можно получить в организации.

Человек, который планирует зарегистрироваться как самозанятый, но не знает, как это сделать, а также как рассчитать и платить налоги, получить налоговый вычет и так далее, может обратиться в центр за консультацией и получить ответы на все вопросы, отметила Петрова в беседе с zr.media.

«Также в нашем центре можно получить консультации юриста и маркетолога, принять участие в семинарах и мастер-классах по различным темам. Получив статус самозанятого, вы сможете воспользоваться услугой по созданию фотоконтента, наши специалисты помогут разработать сайт или оформить страницу в социальной сети. В этом году мы впервые запустили данные услуги и уже убедились, что они максимально востребованы. В 2023 году мы планируем их реализовывать вновь», — заключила эксперт.

Ранее НСН сообщала, что число предпринимателей, зарегистрированных на столичном портале поставщиков, выросло на 12% с начала 2022 года.