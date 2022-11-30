Консультант Валинуров рассказал о востребованных профессиях в канун Нового года

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Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, какие профессии наиболее востребованы в преддверии Нового года.
Консультант Валинуров рассказал о востребованных профессиях в канун Нового года
  • РИА Новости

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что прежде всего это ведущие.

«Как говорят артисты, у них сейчас пробки. Ведущие для домашних вечеринок, корпоративов компаний всегда востребованы, и людей на подобные мероприятия точно будет не хватать», — отметил Валинуров.

Как считает эксперт, также будет спрос на курьеров, то есть востребованы будут все службы доставки в целом.

«А ещё в это время наиболее высокие заработки получают таксисты», — полагает Валинуров.

Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.

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