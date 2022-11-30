Совфед одобрил закон об охране интеллектуальной собственности

На заседании в среду, 30 ноября, Совет Федерации одобрил закон об охране интеллектуальной собственности.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как заявила глава комитета палаты по науке, образованию и культуре, соавтор закона Лилия Гумерова, документ разработан в рамках плановой работы Совета по интеллектуальной собственности при председателе Совфеда.

По словам Гумеровой, новые нормы призваны гармонизировать российское законодательство в данной сфере с положениями международных договоров.

«В законе конкретизируются права и обязанности участников и Роспатента в связи с предоставлением на территории Российской Федерации правовой охраны объектам интеллектуальной собственности», — сказала сенатор.

Она добавила, что в том числе устанавливается объём экспертизы международных регистраций, публикации международных заявок для подачи возможных возражений, виды решений, принимаемых по результатам экспертизы.