В России с 2023 года вводится обязательная маркировка пива

С 2023 года в России вводится обязательная маркировка пива, упакованного в стеклянную или полимерную упаковку, а также в кеги, следует из текста постановления правительства.

«Производители и импортёры пива и слабоалкогольных напитков наносят средства идентификации... в отношении пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, с 1 апреля 2023 года... упакованных в стеклянную или полимерную потребительскую упаковку — с 1 октября 2023 года», — говорится в документе.

В Росалкогольрегулировании ранее заявили, что производство алкогольных напитков с января по октябрь этого года выросло в России на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.