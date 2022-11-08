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Росалкогольрегулирование заявило о росте производства алкоголя в России

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В Росалкогольрегулировании заявили, что производство алкогольных напитков с января по октябрь этого года выросло в России на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Росалкогольрегулирование заявило о росте производства алкоголя в России
  • Gettyimages.ru
  • © Ghislain & Marie David de Lossy

Как пишет РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства, без учёта пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи производство алкоголя увеличилось до 158,746 млн декалитров (дал).

Уточняется, что производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 11,6%, производство винодельческой продукции — на 7,5%.

Кроме того, более чем на на 33,4% возросло производство слабоалкогольной продукции.

Ранее Минпромторг России внёс в список для параллельного импорта алкоголь.

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