Росалкогольрегулирование заявило о росте производства алкоголя в России
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства, без учёта пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи производство алкоголя увеличилось до 158,746 млн декалитров (дал).
Уточняется, что производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 11,6%, производство винодельческой продукции — на 7,5%.
Кроме того, более чем на на 33,4% возросло производство слабоалкогольной продукции.
Ранее Минпромторг России внёс в список для параллельного импорта алкоголь.