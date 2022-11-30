Минсельхоз заявил о стабильной ситуации с ценами на продукты в России

В российском Минсельхозе заявили, что ценовая ситуация на продовольственном рынке России стабильна и находится в пределах сезонных тенденций.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В настоящее время ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна и находится в пределах сезонных тенденций», — отмечают в министерстве.

В ведомстве добавили, что традиционно для этого периода года наблюдается некоторое повышение стоимости отдельных категорий плодоовощной продукции, что «в первую очередь обусловлено сокращением предложения на рынке отечественных овощей открытого грунта».

Ранее пресс-служба Минсельхоза заявила, что Россия достигла исторического рекорда по валовому сбору сои, на сегодняшний день собрано 6 млн т.