Вузы в новых субъектах России должны начать обучение по российским стандартам с 1 сентября

Высшие учебные заведения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей должны начать обучение студентов по российским стандартам с 1 сентября 2023 года.

Об этом говорится на сайте Минобрнауки России.

Отмечается, что ведомство проведёт мониторинг образовательных программ университетов в новых регионах, по результатам которых будет оказана поддержка по введению российских стандартов образования.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР.