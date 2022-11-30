Вузы в новых субъектах России должны начать обучение по российским стандартам с 1 сентября
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Об этом говорится на сайте Минобрнауки России.
Отмечается, что ведомство проведёт мониторинг образовательных программ университетов в новых регионах, по результатам которых будет оказана поддержка по введению российских стандартов образования.
Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР.