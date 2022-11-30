Инфекционист Чуланов посоветовал вести здоровый образ жизни для профилактики ОРВИ

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Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов дал рекомендации по профилактике ОРВИ.
Инфекционист Чуланов посоветовал вести здоровый образ жизни для профилактики ОРВИ
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«Основные меры профилактики гриппа и ОРВИ довольно просты: носить маски или респираторы в местах массового скопления людей, в особенности лицам из групп риска, соблюдать правила личной гигиены (регулярно мыть или дезинфицировать руки, избегать касания лица немытыми руками), не вступать в непосредственный контакт с людьми, имеющими признаки ОРВИ», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, также желательно следовать общим рекомендациям по здоровому образу жизни. В частности, это сбалансированное питание, соблюдение режима сна и бодрствования, достаточный объём физнагрузки.

«Важной мерой профилактики гриппа является вакцинация», — добавил Чуланов.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

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