Филолог Володарская объяснила популярность слова «газлайтинг»
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она заявила, что речь идёт о том, чтобы ввести собеседника в заблуждение и заставить его усомниться в собственной адекватности.
«С развитием науки психологии, безусловно, эта тема детально изучается, а при изучении деталей для того, чтобы назвать разные ситуации, разные оттенки, соответственно, появляются новые слова. Это, безусловно, связано, во-первых, со стрессами в обществе, с какими-то явлениями, которые вызывают психологические изменения, в состоянии людей, их мышлении», — отметила Володарская.
Ранее сообщалось, что британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2022 года термин permacrisis.