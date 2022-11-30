Филолог Володарская объяснила популярность слова «газлайтинг»

Президент Российской академии лингвистических наук, главный редактор журнала «Вопросы филологии» Эмма Володарская рассказала о причинах популярности слова «газлайтинг».

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она заявила, что речь идёт о том, чтобы ввести собеседника в заблуждение и заставить его усомниться в собственной адекватности.

«С развитием науки психологии, безусловно, эта тема детально изучается, а при изучении деталей для того, чтобы назвать разные ситуации, разные оттенки, соответственно, появляются новые слова. Это, безусловно, связано, во-первых, со стрессами в обществе, с какими-то явлениями, которые вызывают психологические изменения, в состоянии людей, их мышлении», — отметила Володарская.

Ранее сообщалось, что британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2022 года термин permacrisis.