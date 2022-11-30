Росгвардия нашла тайник с боеприпасами в Мариуполе
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе проверки информации, полученной от жителей города Мариуполя, подразделения Росгвардии обнаружили тайник с боеприпасами», — говорится в заявлении.
Уточняется, что из здания, где ранее располагались боевики ВСУ, было изъято 11 выстрелов для гранатомёта РПГ-7, три гранаты Ф-1, а также патроны к стрелковому оружию различного калибра.
Ранее сотрудники Росгвардии в ЛНР задержали 16 пособников ВСУ.