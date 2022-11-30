Росгвардия нашла тайник с боеприпасами в Мариуполе

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Сотрудники Росгвардии нашли в Мариуполе тайник с боеприпасами.
Росгвардия нашла тайник с боеприпасами в Мариуполе
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки информации, полученной от жителей города Мариуполя, подразделения Росгвардии обнаружили тайник с боеприпасами», — говорится в заявлении.

Уточняется, что из здания, где ранее располагались боевики ВСУ, было изъято 11 выстрелов для гранатомёта РПГ-7, три гранаты Ф-1, а также патроны к стрелковому оружию различного калибра.

Ранее сотрудники Росгвардии в ЛНР задержали 16 пособников ВСУ.

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