Росгвардия нашла тайник с боеприпасами в Мариуполе

Сотрудники Росгвардии нашли в Мариуполе тайник с боеприпасами.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки информации, полученной от жителей города Мариуполя, подразделения Росгвардии обнаружили тайник с боеприпасами», — говорится в заявлении.

Уточняется, что из здания, где ранее располагались боевики ВСУ, было изъято 11 выстрелов для гранатомёта РПГ-7, три гранаты Ф-1, а также патроны к стрелковому оружию различного калибра.

Ранее сотрудники Росгвардии в ЛНР задержали 16 пособников ВСУ.