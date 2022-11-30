В Москве расширили каталог сервиса «Вывоз ненужных вещей»

Сервис «Вывоз ненужных вещей» в Москве расширил список вещей, доступных для утилизации. Теперь можно на платной основе оформить вывоз телевизора, шкафа, дивана, кровати.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Стоимость услуги не будет превышать среднюю рыночную цену. При этом в неё уже входят демонтаж, разборка, погрузка и экологическая утилизация предметов», — заявил руководитель ГКУ Москвы «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Вывоз техники больших размеров, металлических предметов и автомобилей по-прежнему выполняется бесплатно.

Ранее сообщалось, что московский сервис «Вывоз ненужных вещей» помог вывезти 600 т различных предметов за год.