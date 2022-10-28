Московский сервис «Вывоз ненужных вещей» помог вывезти 600 т предметов за год

Московский сервис «Вывоз ненужных вещей» помог вывезти 600 т различных предметов за год.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В основном горожане избавлялись от сломавшихся стиральных машин. Также они отдавали холодильники, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины, ванны и двери.

Как отметил глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, все эти вещи доставляют на перерабатывающие предприятия.

«Например, из металлолома изготавливают арматуру, трубы, строительные профили. Четыре компрессора от старых холодильников могут превратить в смеситель для ванны», — заявил он.

Ранее, по сообщениям сайта «Дни.ру», в Москве рассказали о работе сервиса «Вызов мастера», запущенного в апреле 2021 года. За это время жители города направили в единый диспетчерский центр более 100 тыс. заявок.