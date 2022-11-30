Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что четыре населённых пункта в ДНР перейдут под административное управление Мариуполя.

«Сегодня во время поездки по югу республики ко мне обратились жители с просьбой перевести Старый Крым, Сартану, Талаковку и Гнутово под административное управление Мариуполя», — написал он в своём Telegram.

По его словам, раньше так и было, но после освобождения, чтобы быстрее наладить жизнь в этих населённых пунктах, они временно были отнесены к Новоазовскому району.

«И такое решение показало свою эффективность — там достаточно быстро удалось наладить жизнеобеспечение, меры соцподдержки и прочее. Сейчас людям территориально удобнее относиться к Мариуполю. Готовим соответствующий указ», — отметил Пушилин.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжается восстановление жилых домов, повреждённых снарядами украинских националистов.