Четыре населённых пункта в ДНР перейдут под административное управление Мариуполя
- РИА Новости
«Сегодня во время поездки по югу республики ко мне обратились жители с просьбой перевести Старый Крым, Сартану, Талаковку и Гнутово под административное управление Мариуполя», — написал он в своём Telegram.
По его словам, раньше так и было, но после освобождения, чтобы быстрее наладить жизнь в этих населённых пунктах, они временно были отнесены к Новоазовскому району.
«И такое решение показало свою эффективность — там достаточно быстро удалось наладить жизнеобеспечение, меры соцподдержки и прочее. Сейчас людям территориально удобнее относиться к Мариуполю. Готовим соответствующий указ», — отметил Пушилин.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжается восстановление жилых домов, повреждённых снарядами украинских националистов.