IT-эксперт Магомедов высказался об эффективности чёрных обоев для экономии заряда у смартфонов

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Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что чёрные обои не помогут сберечь заряд у смартфонов с TFT-дисплеем, поскольку у таких экранов подсвечивается каждый пиксель.
IT-эксперт Магомедов высказался об эффективности чёрных обоев для экономии заряда у смартфонов
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru он заявил, что в OLED-дисплеях пиксели светятся независимо друг от друга, то есть число чёрных пикселей обратно пропорционально расходу энергии.

Как отметил Магомедов, чёрные обои помогают увеличить время работы смартфона без дополнительной подзарядки на 20—30% при постоянно включённом домашнем экране.

Ранее сообщалось, что наиболее популярным цветом смартфона среди россиян является чёрный.

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