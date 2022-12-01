Опрос: 62% россиян рады длительным новогодним каникулам

Новогодние каникулы продлятся девять дней — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Положительно к такому большому количеству выходных относятся 62% россиян.

«По их (опрошенных. — RT) мнению, это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими», — свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые есть в распоряжении RT.

13% оценивают продолжительный новогодний отдых отрицательно. Ещё 18% признаются, что им всё равно.

Сторонников длительных новогодних каникул среди женщин больше, чем среди мужчин (67 против 57% соответственно), а среди тех, у кого есть дети, — больше, чем среди бездетных (64 и 58%). Россияне до 34 лет положительно оценивают девять нерабочих дней чаще старшего поколения (66 против 58% среди тех, кто старше 45).

«По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще радоваться новогодним каникулам: тех, кто одобряет большое количество выходных подряд, стало на 13 п. п. больше. Число сторонников длительных каникул почти вернулось к доковидному уровню», — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее диетолог Маргарита Королёва дала рекомендации по приготовлению новогодних салатов.