Шойгу: особое внимание в 2023 году уделят строительству в интересах ядерных сил

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Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства заявил, что в рамках подготовки перечня объектов капитального строительства особое внимание в 2023 году уделят строительству в интересах ядерных сил.

«При подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил», — сказал глава Министерства обороны.

Он также заявил о важности сохранения сбалансированного подхода к планированию строительства в рамках выделенных бюджетных средств.

По его словам, важно вводить в эксплуатацию объекты инфраструктуры синхронно с поставками вооружения и военной техники. 

Министр проинформировал, что гособоронзаказ на 2022 год будет выполнен не менее чем на 99%. 

До этого стало известно, что специальное конструкторское бюро поставило Минобороны России партию боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

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