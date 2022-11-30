Шойгу: особое внимание в 2023 году уделят строительству в интересах ядерных сил

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства заявил, что в рамках подготовки перечня объектов капитального строительства особое внимание в 2023 году уделят строительству в интересах ядерных сил.

«При подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил», — сказал глава Министерства обороны.

Он также заявил о важности сохранения сбалансированного подхода к планированию строительства в рамках выделенных бюджетных средств.

По его словам, важно вводить в эксплуатацию объекты инфраструктуры синхронно с поставками вооружения и военной техники.

Министр проинформировал, что гособоронзаказ на 2022 год будет выполнен не менее чем на 99%.

До этого стало известно, что специальное конструкторское бюро поставило Минобороны России партию боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».