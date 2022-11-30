Шойгу заявил, что гособоронзаказ 2022 года будет выполнен не менее чем на 99%
Он рассказал, что на базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения.
«Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%», — цитирует Шойгу РИА Новости.
Ранее сообщалось, что специальное конструкторское бюро поставило Минобороны России партию боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».
Президент России Владимир Путин потребовал непрерывно совершенствовать российское вооружение.