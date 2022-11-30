Шойгу заявил, что гособоронзаказ 2022 года будет выполнен не менее чем на 99%

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Гособоронзаказ на 2022 год будет выполнен не менее чем на 99%, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он рассказал, что на базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения.

«Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее сообщалось, что специальное конструкторское бюро поставило Минобороны России партию боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

Президент России Владимир Путин потребовал непрерывно совершенствовать российское вооружение.

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