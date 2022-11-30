В Екатеринбурге полиция ищет группу людей, которые подожгли автомобили с символикой Z

В Екатеринбурге полиция ищет группу «пробандеровски настроенных» людей, которые недавно в ночное время подожгли несколько автомобилей с символикой Z в Чкаловском районе.

РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на официального представителя свердловского ГУ МВД Валерия Горелых. Предположительно, злоумышленники являются сторонниками пособника гитлеровцев Степана Бандеры. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают жильцов микрорайона. В сентябре в Севастополе было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения трёх автомобилей, которые сгорели ночью в Нахимовском районе города.