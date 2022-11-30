В Екатеринбурге полиция ищет группу людей, которые подожгли автомобили с символикой Z

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В Екатеринбурге полиция ищет группу «пробандеровски настроенных» людей, которые недавно в ночное время подожгли несколько автомобилей с символикой Z в Чкаловском районе.
В Екатеринбурге полиция ищет группу людей, которые подожгли автомобили с символикой Z
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на официального представителя свердловского ГУ МВД Валерия Горелых.

Предположительно, злоумышленники являются сторонниками пособника гитлеровцев Степана Бандеры. 

Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают жильцов микрорайона. 

В сентябре в Севастополе было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения трёх автомобилей, которые сгорели ночью в Нахимовском районе города.

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