В Екатеринбурге полиция ищет группу людей, которые подожгли автомобили с символикой Z
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на официального представителя свердловского ГУ МВД Валерия Горелых.
Предположительно, злоумышленники являются сторонниками пособника гитлеровцев Степана Бандеры.
Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают жильцов микрорайона.
В сентябре в Севастополе было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения трёх автомобилей, которые сгорели ночью в Нахимовском районе города.