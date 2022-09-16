В Севастополе расследуют дело о поджоге трёх автомобилей

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения трёх автомобилей, которые сгорели накануне ночью в Нахимовском районе города.

«Обратилась местная жительница, которая сообщила что во дворе многоэтажного дома произошло возгорание трёх припаркованных автомобилей: Volkswagen, Chevrolet и ВАЗ-2110», — сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают лиц, причастных к поджогу, отметили в пресс-службе.

В августе сообщалось, что неизвестная в Москве на Ленинградском шоссе облила бензином и подожгла автомобиль.