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В Севастополе расследуют дело о поджоге трёх автомобилей

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В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения трёх автомобилей, которые сгорели накануне ночью в Нахимовском районе города.
В Севастополе расследуют дело о поджоге трёх автомобилей
  • РИА Новости

«Обратилась местная жительница, которая сообщила что во дворе многоэтажного дома произошло возгорание трёх припаркованных автомобилей: Volkswagen, Chevrolet и ВАЗ-2110», — сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают лиц, причастных к поджогу, отметили в пресс-службе.

В августе сообщалось, что неизвестная в Москве на Ленинградском шоссе облила бензином и подожгла автомобиль.

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