Путин заявил о необходимости переселять людей из трущоб

Необходимо расселять аварийное жильё и переселять людей из трущоб, заявил президент России Владимир Путин.

«В целом по стране с опережением идёт и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», — заявил он.

Путин отметил, что в 2022 году в России будет установлен новый рекорд по жилищному строительству.

«Уже сейчас введено более 87 млн кв. м, 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия», — сказал он.

Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии ряда социальных объектов в разных регионах страны, строительство либо капитальная реконструкция которых завершены в рамках федеральных и региональных программ развития. RT ведёт трансляцию.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России подготовило пятилетнюю программу по строительству объектов и завершению недостроев на 4,7 трлн рублей.

Как сообщала НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в развитие участка бывшей промзоны «Калибр» на северо-востоке столицы вложат около 13 млрд рублей.