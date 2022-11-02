Хуснуллин: кабмин подготовил программу по завершению недостроев на 4,7 трлн рублей
- РИА Новости
«У нас готова программа на 4,7 трлн рублей на ближайшие пять лет», — цитирует его РИА Новости.
Хуснуллин отметил, что в последние годы в России увеличивалось число незавершённых объектов строительства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на заседании президиума Госсовета о необходимости ежегодно снижать долю ветхих сетей в ЖКХ.
Как сообщала НСН, жители Москвы оформили более 10 тыс. договоров на приватизацию жилья за январь — сентябрь 2022 года.