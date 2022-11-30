Путин: неумные люди отменяют российскую культуру за рубежом

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Президент России Владимир Путин заявил, что неумные люди отменяют российскую культуру за рубежом.

Об этом российский лидер сказал, участвуя в церемонии открытия социальных объектов в разных регионах страны в формате видео-конференц-связи.

«Видите, нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперёд те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях», — отметил он. 

По словам Путина, «мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, — не очень».

RT вёл трансляцию церемонии.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что запрет русской культуры и русского языка даст обратный эффект.

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