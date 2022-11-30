Путин: несмотря на все сложности, планы по строительству жилья в России выполняются

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Планы по строительству жилья и ключевых объектов в России выполняются, несмотря на все текущие сложности и вызовы, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: несмотря на все сложности, планы по строительству жилья в России выполняются
  • РИА Новости

«Несмотря на все текущие сложные вопросы, все вызовы сегодняшнего дня, наши планы по вводу в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры, по строительству жилья последовательно выполняются», — заявил Путин.

Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии ряда социальных объектов в разных регионах страны, строительство либо капитальная реконструкция которых завершены в рамках федеральных и региональных программ развития. RT ведёт трансляцию.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России подготовило пятилетнюю программу по строительству объектов и завершению недостроев на 4,7 трлн рублей.

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