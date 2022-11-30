В России за сутки госпитализирован 1341 человек с коронавирусом

В России за прошедшие сутки госпитализирован 1341 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попали 1500 пациентов с COVID-19.

Всего за 24 часа в стране выявлено 6088 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 4928.

За сутки умерли 59 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 53 заболевших.

Также в оперштабе уточнили, что за 24 часа в России выздоровели 5557 человек с COVID-19, днём ранее — 5863.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того, и от другого.